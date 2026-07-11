Итальянский певец Pupo выступит в РФ

Концерт звезды 80-х 28 июля состоится в Нижнем Новгороде, а 30 июля — в Зеленом Театре ВДНХ в Москве. Pupo поделился, что в российской столице на творческой встрече он будет много общаться со зрителями и расскажет о своем творческом пути.

«Разумеется, не обойдется без песен, без которых невозможно представить мой концерт — Gelato al cioccolato, Su di Noi, Un Amore Grande», - подчеркнул певец.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что немецкий диджей Пол ван Дайк решил устроить себе отпуск в России.