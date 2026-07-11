СМИ: Ураган уничтожил собачий приют в Подмосковье
В Подмосковье в Волоколамске ураган уничтожил собачий приют. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
По данным источника, шесть питомцев пропали во время разбушевавшегося циклона «Бернадетт». Уточняется, что в настоящий момент их ищут, но прогнозируемый проливной дождь может осложнить поиски. Канал передавал, что на время восстановления приюта всех 50 собак перевезли в соседнюю конюшню.
Владельцы питомника «Мурзик Шарики» рассказали изданию, что смерч разгромил 16 вольеров, сильный ветер сорвал крыши и повалил заборы. Отмечается, что в связи с обрывом проводов центр помощи бездомным животным остался без электричества.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Подмосковье в коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов.
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