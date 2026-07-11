СМИ: В супермаркете в Берлине мужчина взял в заложники кассира

Известно, что полиция в Берлине проводила операцию с позднего вечера 10 июля, правоохранители вели с ним переговоры, пытаясь разрешить ситуацию мирным путем. При этом обстановка на месте происшествия по состоянию на утро субботы была напряженной: территория вокруг здания магазина и сама улица были полностью блокированы. Супермаркет окружили бойцы спецподразделения SEK, а на одной из крыш соседних домов расположились снайперы.

Позже 11 июля агентство DPA сообщило, что злоумышленника удалось обезвредить, а заложницу освободить. Согласно информации источника, женщина находится в состоянии шока, ей оказывается медпомощь. В полиции рассказали, что мужчина выдвигал различные требования, но об их содержании не сообщается.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ФРГ в городе Зинциг полиция провела операцию после захвата заложников в банке.