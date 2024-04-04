Режим ЧС ввели в Оренбуржье из-за паводка: Видео

Режим чрезвычайной ситуации введён в Оренбургской области из-за паводка. Как сообщил губернатор Денис Паслер, это мера позволит оперативно организовать мероприятия по пропуску паводковых вод, а также свести к минимуму возможный ущерб для жителей и инфраструктурных объектов.

Паслер уточнил, что явления, связанные с паводком, сойдут на нет в регионе через две-три недели. Губернатор обратил внимание на то, что у области самая протяженная граница с Казахстаном, где также идёт половодье. Кроме того, вода поступает со стороны Башкирии и Челябинской области.