Пентагон обнародовал новые засекреченные данные об НЛО
В США опубликовали новые рассекреченные документы о неопознанных летающих объектах (НЛО) и различных аномалиях. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.
В общей сложности появилось 40 новых файлов, 14 из которых — документы, и еще 19 — видео. Также в новую партию вошли четыре аудиозаписи и три фотоснимка.
«Министерство войны публикует четвертую часть рассекреченных и исторических файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений», - указал Парнелл.
Он сделал репост нескольких наиболее интересных, на его взгляд, снимков и видеокадров, где якобы зафиксированы нестандартные явления. Однако рассмотреть эти объекты трудно из-за большого количества бликов и шумов в объективах, а также их достаточной удаленности.
При этом пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что увидеть иные материалы можно на специальном сайте. Ссылку на него он оставил в своих постах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация США зарегистрировала домен об инопланетянах.
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