Пентагон обнародовал новые засекреченные данные об НЛО

В США опубликовали новые рассекреченные документы о неопознанных летающих объектах (НЛО) и различных аномалиях. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

В общей сложности появилось 40 новых файлов, 14 из которых — документы, и еще 19 — видео. Также в новую партию вошли четыре аудиозаписи и три фотоснимка.