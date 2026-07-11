МО: Силы ПВО сбили 445 БПЛА ВСУ и 2 крылатые ракеты

Российские силы ПВО уничтожили 445 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы и две крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, в министерстве рассказали, что российские военные ударили по местам хранения дронов дальнего действия, складам боеприпасов, по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль населенного пункта Бачевск в Сумской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БомбаБеспилотникиВСУПВОМинобороны РФ

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