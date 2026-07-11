МО: ВС РФ освободили Бачевск в Сумской области
11 июля 202612:44
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бачевск в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Север».
Ранее в МО объявили, что минувшей ночью 11 июля ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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