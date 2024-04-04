В Кремле рассказали о борьбе с последствиями паводков в регионах

По его словам, это говорит о чуткой реакции властей на нужды людей, попавших в трудную ситуацию.

Он добавил, что в Кремле это оценивают «очень позитивно».

«Собственно, это то, чего постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей», - заключил Песков.

Ранее власти Оренбургской области из-за паводка ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».