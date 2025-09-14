В Подмосковье на парковке в Путилково произошел пожар
14 сентября 202513:06
В многоуровневом паркинге на Сходненской улице в Путилково в Подмосковье произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как из здания, в котором также расположены магазины и торговые точки валит густой дым.
Отмечается, что к месту ЧП прибыли бригады МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ленобласти в результате атаки БПЛА ВСУ загорелся завод КИНЕФ.
