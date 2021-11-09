В Петербурге задержаны подельники предполагаемого убийцы бойца СОБР
В Петербурге сотрудники полиции задержали двух предполагаемых подельников мужчины, сбившего сотрудника Росгвардии утром девятого ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Задержанные 53-летний мужчина и 43-летняя женщина, предположительно, являются телефонными мошенниками. Сейчас с ними общаются правоохранительные органы. По версии следствия, трое подозреваемых осуществляли телефонные звонки и вымогали деньги у пожилых людей, говоря, что их родственник или друг попал в аварию.
ДТП, повлекшее за собой смерть 48-летнего подполковника внутренней службы СОБР «Гранит» Евгения Захарова, произошло на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге утром девятого ноября. Представитель власти осуществлял задержание телефонных мошенников. Во время операции 38-летний водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся с места происшествия. Боец СОБР умер там же.
Через час предполагаемый убийца был задержан в районе города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Сейчас ему вменяется обвинение в мошенничестве и в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подозреваемый заявил, что не осознавал противоправность своих действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru