Авторы роликов про «депутата» Наливкина попали под уголовную статью

На авторов роликов про «депутата» из Уссурийска Виталия Наливкина завели уголовное дело. Об этом стало известно из телеграм-канала журналиста Алексея Пивоварова, который ссылался на автора и продюсера шоу Андрея Клочкова.

Против съемочной группы YouTube-канала «BARAKuda» возбудили уголовное дело по ст. 213 ч. 3 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств). В квартире авторов роликов прошли обыски.

«Судя по всему, правоохранителей заинтересовал скетч, в котором «председатель исполнительного комитета Уссурийска» стреляет из гранатомета по старой автобусной остановке. Ролик вышел еще полтора месяца назад, однако претензии к нему у следователей возникли только сейчас», - отметил Пивоваров.

Ранее Уссурийский районный суд уже приговорил актрису Ларису Кривоносову, снимавшуюся в роликах про уссурийского «депутата», к трем месяцам колонии общего режима за «неоднократное несоблюдение административных ограничений». В видео YouTube-канала «BARAKuda» она делала пародию на официального представителя МВД.