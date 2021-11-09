СМИ: В Петербурге сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников
Сотрудник спецподразделения погиб во время задержания телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел около 8 часов утра на Пулковском шоссе в Пушкинском районе. Сотрудники СОБРа помогали реализовывать информацию об очередном мошенническом эпизоде у дома одной из жертв преступников. По предварительным данным, один из подозреваемых сбил на силовика на автомобиле, пишет «Свободная пресса». Спецназовец погиб на месте.
В Петербурге ввели план «Перехват» для поимки злоумышленника. По данным СМИ, подозреваемый в гибели сотрудника СОБРа уже задержан.
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