СМИ: В Петербурге сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников

Сотрудник спецподразделения погиб во время задержания телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дело об убийстве расследуют после обнаружения трёх тел на пожаре под Тверью

По данным телеканала, инцидент произошел около 8 часов утра на Пулковском шоссе в Пушкинском районе. Сотрудники СОБРа помогали реализовывать информацию об очередном мошенническом эпизоде у дома одной из жертв преступников. По предварительным данным, один из подозреваемых сбил на силовика на автомобиле, пишет «Свободная пресса». Спецназовец погиб на месте.

В Петербурге ввели план «Перехват» для поимки злоумышленника. По данным СМИ, подозреваемый в гибели сотрудника СОБРа уже задержан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СмертьМошенникиСиловикиСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры