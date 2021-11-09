Предполагаемый виновник гибели сотрудника СОБР задержан в Ленобласти

Предполагаемый виновник гибели сотрудника СОБР, умершего в результате ДТП во время операции по захвату мошенников, задержан в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции заблокировали предполагаемого преступника в районе города Мурино Всеволожского района Ленинградской области на заправке менее, чем через час после происшествия. Водителя задержали и доставили в отделение полиции. Его личность устанавливается.

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ДТП произошло на Пулковском шоссе утром 9 ноября. Сотрудник СОБР осуществлял задержание телефонных мошенников. Во время операции водитель автомобиля Fiat Ducato сбил представителя Росгвардии, после чего скрылся с места преступления. Правозащитник умер там же. В городе объявили план «Перехват».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:МошенникиПреступленияЛенинградская ОбластьРосгвардияПолиция
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