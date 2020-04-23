В Петербурге менеджера банка подозревают в хищении 30 млн рублей со счета клиента

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно версии следствия, задержанный в период с 2015 по 2020 годы управлял активами 84-летнего клиента банка и вывел с его счетов более 30 млн рублей. Отмечается, что сотрудник банка являлся личным менеджером потерпевшего.

Ранее крупнейшие российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период самоизоляции. Представители кредитных организаций заявили, что число попыток похитить деньги со счетов клиентов в нерабочие недели увечилось на 15-30%.

