В Петербурге менеджера банка подозревают в хищении 30 млн рублей со счета клиента
В Петербурге задержан 29-летний менеджер банка, подозреваемый в хищении более 30 млн рублей со счета VIP-клиента финансовой организации. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Согласно версии следствия, задержанный в период с 2015 по 2020 годы управлял активами 84-летнего клиента банка и вывел с его счетов более 30 млн рублей. Отмечается, что сотрудник банка являлся личным менеджером потерпевшего.
Ранее крупнейшие российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период самоизоляции. Представители кредитных организаций заявили, что число попыток похитить деньги со счетов клиентов в нерабочие недели увечилось на 15-30%.
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