У самоизолировавшейся московской балерины украли 250 тысяч рублей

Девушка в тот момент находилась у себя дома в самоизоляции. Мошенник позвонил ей и представился сотрудником банка. Он заявил, что с ее банковской карточки пытаются украсть деньги.



Жулик уговорил балерину «защитить» ее средства путем перевода средств на специальный счет ее «персонального менеджера». В результате потерпевшая перевела мошеннику четверть миллиона рублей, сообщает сайт KP.Ru

Ранее власти Москвы предупредили, что в столице в условиях распространения коронавируса резко активизировались телефонные мошенники. В частности, они звонят горожанам и требуют оплатить «штраф» за нарушение режима самоизоляции.

