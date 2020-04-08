У самоизолировавшейся московской балерины украли 250 тысяч рублей

В Москве телефонный мошенник обманул 25-летюю балерину из Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и украл у нее 250 тысяч рублей.

Москвичей стали обманывать со штрафами за нарушение самоизоляции

Девушка в тот момент находилась у себя дома в самоизоляции. Мошенник позвонил ей и представился сотрудником банка. Он заявил, что с ее банковской карточки пытаются украсть деньги.

Жулик уговорил балерину «защитить» ее средства путем перевода средств на специальный счет ее «персонального менеджера». В результате потерпевшая перевела мошеннику четверть миллиона рублей, сообщает сайт KP.Ru

Ранее власти Москвы предупредили, что в столице в условиях распространения коронавируса резко активизировались телефонные мошенники. В частности, они звонят горожанам и требуют оплатить «штраф» за нарушение режима самоизоляции.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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