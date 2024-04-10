В Орске после паводка вода начала уходить

Вода в частично затопленном Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась. Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире «Первого канала».

По его словам, вода нигде не прибывает. Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены, а заявок к спасателям от жителей города стало гораздо меньше.

В Оренбуржье из-за паводка эвакуировали почти 6,4 тысячи человек

Спасатели сейчас выполняют в основном гуманитарную миссию: развозят местным жителям продукты, воду и медикаменты, добавил Ситников. Кроме того, в зоны подтоплений доставляют электрогенераторы и топливо.

Местные власти сообщали, что уровень воды в реке Урал в районе Орска к сегодняшнему утру снизился на 29 сантиметров, до 899 сантиметров. Одновременно вода из Урала начала прибывать в Оренбург. Режим ЧС из-за угрозы подтоплений действует в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях.

Последствия паводка в Орске могут быть связаны с человеческим фактором, поэтому чиновникам Оренбургской области стоит осторожнее подбирать формулировки при общении с пострадавшими. Об этом в разговоре с НСН рассказал глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.


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Фото: t.me/pojarnoe_depo
ТЕГИ:ПаводокОренбургская Область

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