В Орске после паводка вода начала уходить

Вода в частично затопленном Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась. Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире «Первого канала».

По его словам, вода нигде не прибывает. Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены, а заявок к спасателям от жителей города стало гораздо меньше.