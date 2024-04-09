В Оренбуржье из-за паводка эвакуировали почти 6,4 тысячи человек

«Эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1 585, в том числе 269 детей», — указано в сообщении.

Власти подчеркнули, что на 8:00 9 апреля оказались подтоплены 10 327 домов и 12 821 приусадебный участок в 73 населенных пунктах и 29 садовых некоммерческих товариществах.

Ранее паводок в Оренбуржье отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, напоминает «Свободная пресса». Нормализация обстановки с подтоплениями в регионе ожидается не ранее 25 апреля.

