В Орловской области при атаке дронов поврежден частный дом

Частный дом поврежден в Орловской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Он отметил, что минувшей ночью в области уничтожили три беспилотника противника.

«В результате падения обломков повреждено остекление одного частного домовладения», - написал Клычков в канале в Мах.

Данных о пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 25 апреля над Россией, в том числе в Орловской области, нейтрализовали 127 украинских беспилотников.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
