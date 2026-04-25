В Орловской области при атаке дронов поврежден частный дом
25 апреля 202609:19
Частный дом поврежден в Орловской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Он отметил, что минувшей ночью в области уничтожили три беспилотника противника.
«В результате падения обломков повреждено остекление одного частного домовладения», - написал Клычков в канале в Мах.
Данных о пострадавших нет.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 25 апреля над Россией, в том числе в Орловской области, нейтрализовали 127 украинских беспилотников.
