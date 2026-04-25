После атаки БПЛА на Екатеринбург к медикам обратились шесть человек
25 апреля 202607:27
Шесть человек обратились к медикам после беспилотной атаки в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Ранее стало известно, что по городу была совершена атака БПЛА, получил повреждения жилой дом.
«На данный момент зафиксировано шесть обращений в службу скорой медицинской помощи», — указал Паслер
У пациентов диагностировали в основном отравление продуктами горения легкой степени. Одну пострадавшую госпитализировали, еще пять человек отказались от госпитализации
