После атаки БПЛА на Екатеринбург к медикам обратились шесть человек

Шесть человек обратились к медикам после беспилотной атаки в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В Екатеринбурге жилой дом поврежден из-за атаки БПЛА

Ранее стало известно, что по городу была совершена атака БПЛА, получил повреждения жилой дом.

«На данный момент зафиксировано шесть обращений в службу скорой медицинской помощи», — указал Паслер

У пациентов диагностировали в основном отравление продуктами горения легкой степени. Одну пострадавшую госпитализировали, еще пять человек отказались от госпитализации

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
