В Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе

На нефтебазе в Орле загорелся один резервуар с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.

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По предварительным данным, это произошло после удара беспилотного летательного аппарата Украины.

Другие подробности не приводятся.

До этого над Брянской и Орловской областями нейтрализовали шесть беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаПожары

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