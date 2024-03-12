В Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе
12 марта 202404:01
На нефтебазе в Орле загорелся один резервуар с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, это произошло после удара беспилотного летательного аппарата Украины.
Другие подробности не приводятся.
До этого над Брянской и Орловской областями нейтрализовали шесть беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru