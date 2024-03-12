Старовойт: Над Курской областью сбили беспилотник

Российская система противоракетной обороны сбила беспилотник Украины в небе над Фатежским районом Курской области, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

В Тосненском районе Ленобласти уничтожили беспилотник

По его словам, в настоящее время последствия на земле уточняются.

Ранее была объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал жителей укрыться.

До этого над Брянской и Орловской областями нейтрализовали шесть беспилотников.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотники

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