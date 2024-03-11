Над Брянской и Орловской областями нейтрализовали шесть беспилотников

Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбили над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает Минобороны.

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По данным ведомства, в течение ночи 11 марта были пресечены попытки Киева совершить террористическую атаку c применением дронов на территории России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре... аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Клинцовским и Почепским районами региона, напоминает телеканал «360». Никто не пострадал.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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