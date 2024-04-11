В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт

На посвящённом паводкам совещании, которое провёл президент РФ Владимир Путин, он указал, что, согласно прогнозам, вода мода может подняться в среднем «на полметра выше исторических максимумов».

«В зону вероятного подтопления попадает 51 населённый пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых порядка двух тысяч сельскохозяйственных и домашних животных», - заключил Моор.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что денежные средства на восстановление пострадавших от паводка регионов будут выделены незамедлительно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

