Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть возросло до 10

Согласно данным источника, семь пострадавших, включая пятерых детей, госпитализированы. У всех них относительно удовлетворительное состояние, добавили в ведомстве.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА ВСУ на жилой дом произошло возгорание, в результате чего были госпитализированы четыре человека. Известно, что там у женщины и троих детей обнаружили симптомы токсического действия окиси углерода. Всего, по словам политика, минувшей ночью над регионом сбили 135 украинских дронов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге под налет БПЛА ВСУ попал логистический центр Ozon.