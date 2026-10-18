Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть возросло до 10
Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Ленинградской области увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального комитета по здравоохранению.
Согласно данным источника, семь пострадавших, включая пятерых детей, госпитализированы. У всех них относительно удовлетворительное состояние, добавили в ведомстве.
До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА ВСУ на жилой дом произошло возгорание, в результате чего были госпитализированы четыре человека. Известно, что там у женщины и троих детей обнаружили симптомы токсического действия окиси углерода. Всего, по словам политика, минувшей ночью над регионом сбили 135 украинских дронов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге под налет БПЛА ВСУ попал логистический центр Ozon.
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