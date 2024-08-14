В ООН хотят получить доступ в Курскую область для оценки ситуации
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека попросило Москву предоставить доступ в Курскую область, сообщает РИА Новости.
Как заявила официальный представитель Управления Равина Шамдассани, это необходимо, чтобы отправить туда миссию и проверить заявления о нарушении Вооруженными силами Украины прав человека.
«Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — сказала она. Отмечается, что собрать сведения об обстановке в Курской области без доступа туда сложно.
Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах и Европе начинают понимать необходимость завершения конфликта вокруг Украины до падения армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru