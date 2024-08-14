В Конгрессе США раскритиковали вторжение ВСУ в Курскую область

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в конфликте и является самоубийственной, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского конгрессмена от Республиканской партии Пола Госара.

В Курской области заявили, что украинские войска заблокированы

Он назвал вторжение ВСУ «суицидным». «Я вновь призываю к миру», — сказал Госар.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах и Европе начинают понимать необходимость завершения конфликта вокруг Украины до падения армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьАтакаУкраинаСШАКонгресс США

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