В Конгрессе США раскритиковали вторжение ВСУ в Курскую область
14 августа 202400:34
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в конфликте и является самоубийственной, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского конгрессмена от Республиканской партии Пола Госара.
Он назвал вторжение ВСУ «суицидным». «Я вновь призываю к миру», — сказал Госар.
Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах и Европе начинают понимать необходимость завершения конфликта вокруг Украины до падения армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru