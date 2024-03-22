Собянин выразил соболезнования погибшим в «Крокус Сити» и поручил оказать помощь

«Сегодня в ТЦ “Крокус-Сити” произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — заявил столичный мэр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба после инцидента в «Крокус Сити Холле».

