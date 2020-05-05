В Новосибирской области умерли двое мужчин с коронавирусом
Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Новосибирской области проинформировал о смерти двух мужчин, имеющих положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что одному из скончавшихся было 92 года, второму – 67 лет.
Согласно информации регионального оперштаба, на 5 мая в Новосибирской области зафиксировано 746 случаев заражения коронавирусом, из которых 11 закончились летальным исходом, еще 184 пациента выздоровели.
Ранее врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала, почему мужчины чаще женщин попадают в реанимацию с COVID-19 и тяжелее переносят заболевание.
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