В Минздраве назвали главное условие победы над COVID-19
Организация является главным фактором победы над эпидемией COVID-19. Такую точку зрения высказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов. Как пишет РИА Новости, в эфире YouTube-канала Соловьев Live в беседе с Александром Мясниковым специалист заявил, что «многое зависит не от количества коек, сколько от грамотного ими управления».
Молчанов также отметил, что сложившаяся эпидситуация заставляет прогнозировать увеличение прироста заразившихся коронавирусной инфекцией в ближайшие дни. Тем не менее, по словам эксперта, о готовности к такому развитию событий позволяет говорить развертывание госпиталей на открытых площадках.
Ранее НСН писала, что Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией в скором времени. С таким заявлением выступил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко.
Специалист подчеркнул, что в течение трёх дней подряд в нашей стране наблюдается примерно одинаковый прирост заразившихся COVID-19. При этом, по словам Бутенко, резких возрастаний нет.
«Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато»,— подчеркнул эксперт.
Однако вирусолог заявил, что пока говорить об окончательной стабилизации числа заразившихся преждевременно. Михаил Бутенко пояснил, что нужно смотреть за тем, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19, или будет хотя бы наблюдаться такая тенденция.
Напомним, за минувшие сутки в России подтверждены более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Инфицированные обнаружены в 83 регионах . Таким образом всего в нашей стране зарегистрировано 155 370 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Герой России обвинил в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево весь экипаж
- Онищенко скептически отнесся к открытию антитела против коронавируса
- В Минздраве назвали главное условие победы над COVID-19
- СМИ: Вылетевший из Москвы самолёт подал сигнал тревоги
- В Совфеде назвали туманной идею Лукашенко пригласить глав других государства на Парад 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru