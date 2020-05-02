Врач рассказала, почему COVID-19 опаснее для мужчин
Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала, почему мужчины чаще женщин попадают в реанимацию с COVID-19 и тяжелее переносят заболевание. Об этом сообщает «МИР 24».
По словам Минуровой, это можно объяснить тем, что гипоксию легких, вызываемую COVID-19, женщины переживают проще мужчин. Она подчеркнула, что это доказанный медициной факт.
Минурова отметила, что при вспышке коронавируса в 2003 году наблюдалась та же ситуация – смертность среди мужчин была выше.
Помимо физиологии, согласно Минуровой, на то, как человек переносит заболевание, влияет образ жизни. Она пояснила, что, как правило, мужчины меньше заботятся о своем здоровье, что делает их более уязвимыми перед коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru