В Новошахтинске отразили атаку БПЛА

Атаку беспилотников отразили в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.

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«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА», - написал он.

Как отметил Слюсарь, сославшись на оперативные службы, разрушений на земле не зарегистрировано. Никто не пострадал.

Ранее дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку дронов в Смоленской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРостовская Область

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