В Новошахтинске отразили атаку БПЛА
1 марта 202505:29
Атаку беспилотников отразили в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.
«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА», - написал он.
Как отметил Слюсарь, сославшись на оперативные службы, разрушений на земле не зарегистрировано. Никто не пострадал.
Ранее дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку дронов в Смоленской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru