В Белгороде из-за атаки дрона повреждены коммерческий объект и ЛЭП
1 марта 202503:40
Украинский беспилотник атаковал Белгород, зафиксированы повреждения. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад... Есть локальные повреждения на линии электропередачи», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Гладков, никто не пострадал. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку беспилотников в Смоленской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru