В Белгороде из-за атаки дрона повреждены коммерческий объект и ЛЭП

Украинский беспилотник атаковал Белгород, зафиксированы повреждения. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад... Есть локальные повреждения на линии электропередачи», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, никто не пострадал. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее дежурные средства ПВО пресекли массовую атаку беспилотников в Смоленской области.

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