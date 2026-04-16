В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно

Возгорание произошло после попадания обломков БПЛА в гражданское судно в Новороссийске. Об этом написал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Над регионами России сбили 207 украинских БПЛА

Как отметил губернатор, огонь был оперативно ликвидирован, пишет RT.

«Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска», - указал Кондратьев.

Ранее глава Кубани сообщил, что при атаке БПЛА в Туапсе пострадали семь человек, двое из них погибли.


ФОТО: РИА Новости
