Песков: Решения по срокам оглашения Путиным послания Федеральному собранию нет
16 апреля 202613:53
Решения по срокам оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока глава государства не принял решение по срокам», - сказал представитель Кремля журналистам.
Он добавил, что как только в данном вопросе наступит ясность, соответствующая информация будет обнародована.
Ранее Песков заявил об отсутствии планов проводить встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
