Из-за атаки БПЛА на Туапсе пострадали семь человек
Семь человек пострадали при беспилотной атаке в Туапсе. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в мессенджере Мах.
Он напомнил о двоих погибших в результате ударов.
«По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14-летняя девочка, вторая погибшая - взрослая девушка, ее личность устанавливают», - указал губернатор.
Кроме того, к медикам обратились с травмами один мужчина, один несовершеннолетний и три женщины. Одна из пострадавших была госпитализирована.
Как отметил Кондратьев, в Туапсинском округе обломки дронов повредили 24 частных дома, шесть многоквартирных, два учебных учреждения, музыкальную школу. На этой территории ввели режим ЧС.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Туапсе погибли двое детей 5 и 14 лет, пишет Ura.ru.
