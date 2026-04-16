Из-за атаки БПЛА на Туапсе пострадали семь человек

Семь человек пострадали при беспилотной атаке в Туапсе. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в мессенджере Мах.

Он напомнил о двоих погибших в результате ударов.

«По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14-летняя девочка, вторая погибшая - взрослая девушка, ее личность устанавливают», - указал губернатор.

Кроме того, к медикам обратились с травмами один мужчина, один несовершеннолетний и три женщины. Одна из пострадавших была госпитализирована.

Как отметил Кондратьев, в Туапсинском округе обломки дронов повредили 24 частных дома, шесть многоквартирных, два учебных учреждения, музыкальную школу. На этой территории ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Туапсе погибли двое детей 5 и 14 лет, пишет Ura.ru.

