«Сын лейтенанта Шмидта»: Зачем России Эррол Маск

Отец Илона Маска в политическом плане не представляет никакого интереса для России, заявил НСН Евгений Минченко.

Ажиотаж в СМИ относительно передвижений по России Эррола Маска и его частные визиты в страну остаются загадкой, потому что в политических целях использовать его не получится, заявил НСН президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск в третий раз за последние десять месяцев приехал в Россию. На этот раз 80-летний бизнесмен посетил Нижний Новгород, чтобы признаться журналистам в любви к водке и произнести несколько слов на русском языке, и был замечен на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. В то время как российские СМИ продолжают пристально следить за его перемещениями, блогеры напоминают, что сам Илон Маск называл отца ужасным человеком и давно с ним не общается, кроме того, он трижды был фигурантом расследования о сексуальных домогательствах в отношении детей. В телеграм-каналах появилась информация, что отец Маска берет по 1,9 млн рублей за часовую встречу с ним.

«Для меня это загадка, учитывая тот факт, что Илон Маск своего отца люто ненавидит и никаких связей не поддерживает. Эррол Макс ничего из себя не представляет, это классический «сын лейтенанта Шмидта». Не очень понимаю, в чем смысл такого информационного ажиотажа. Не думаю, что это какой-то политический пиар, потому что не вижу никакой потенциальной пользы от него. Ранее была волна знаменитостей позапрошлого сезона, типа Стивена Сигала или Роя Джонса. Но эти люди хоть чего-то в своей жизни добились», - сказал Минченко.

Политолог отметил, что никаких политических перспектив, кроме номинального присутствия, в России у Эррола Маска нет. Как у бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, ставшего депутатом Красногорска, затем заседавшего в парламенте Башкортостана и теперь планирующего попасть в Госдуму, добавил Минченко.

«Это вообще из серии экзотики. Кто у нас Джеффа Монсона знает? Я, например, знаю, потому что занимался единоборствами. Широкой публике его фамилия ни о чем не говорит. Ну и не знаю, чем он отличился в качестве депутата Красногорска и Башкирии. Может быть, он отчитается о своей работе и окажется, что это очень крутой депутат. Вдруг окажется, что он не только школы открывал, но у него есть большие депутатские достижения», - уточнил политолог.

Ранее российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что главная цель его жизни - избрание в Госдуму, чтобы «помогать людям, особенно детям».

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
