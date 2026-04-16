«Для меня это загадка, учитывая тот факт, что Илон Маск своего отца люто ненавидит и никаких связей не поддерживает. Эррол Макс ничего из себя не представляет, это классический «сын лейтенанта Шмидта». Не очень понимаю, в чем смысл такого информационного ажиотажа. Не думаю, что это какой-то политический пиар, потому что не вижу никакой потенциальной пользы от него. Ранее была волна знаменитостей позапрошлого сезона, типа Стивена Сигала или Роя Джонса. Но эти люди хоть чего-то в своей жизни добились», - сказал Минченко.

Политолог отметил, что никаких политических перспектив, кроме номинального присутствия, в России у Эррола Маска нет. Как у бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, ставшего депутатом Красногорска, затем заседавшего в парламенте Башкортостана и теперь планирующего попасть в Госдуму, добавил Минченко.

«Это вообще из серии экзотики. Кто у нас Джеффа Монсона знает? Я, например, знаю, потому что занимался единоборствами. Широкой публике его фамилия ни о чем не говорит. Ну и не знаю, чем он отличился в качестве депутата Красногорска и Башкирии. Может быть, он отчитается о своей работе и окажется, что это очень крутой депутат. Вдруг окажется, что он не только школы открывал, но у него есть большие депутатские достижения», - уточнил политолог.

Ранее российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что главная цель его жизни - избрание в Госдуму, чтобы «помогать людям, особенно детям».

