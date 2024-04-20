В Новой Таволжанке погибла беременная, еще трое белгородцев пострадали

«Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли», - написал глава региона.

Гладков принес соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Двое человек контужены - мужчина и женщина, сообщил губернатор. Пострадавшая госпитализирована также из-за осколочного ранения бедер в больницу №2 города Белгорода. У контуженного мужчины и его земляка ссадины на ногах. Мужчины от ехать в больницу отказались - им оказали помощь медики скорой помощи.

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Также Гладков сообщил, что 12 жилых домовладениях осколками выбило окна. Также посечены фасады, кровли и заборы домов и двух автомобилей.

Ранее украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом и погибли два человека, сообщил Вячеслав Гладков.