«С возрастом риски растут»: Онищенко призвал не переносить болезнь на ногах
30 сентября 202611:56
Александра Веснина
Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН предостерёг от легкомысленного отношения к болезням.
С возрастом даже привычная простуда может нести больше угроз, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко, подчеркнув, что не стоит надеяться на былую выносливость и переносить болезнь на ногах.
«Не стоит неоправданно переоценивать свои силы: "Да ладно, я всю жизнь болел и в этот раз на ногах перенесу". Так делать не надо. Даже если вы болели в прошлом году, то тогда вы были на год моложе — об этом тоже не стоит забывать. Каждый прожитый год накапливает проблемы со здоровьем. Максимум, что мы можем сделать, — это прививаться и следить за своим здоровьем, чтобы с увеличением возраста расходы на лечение не возрастали, а хотя бы стабилизировались», — сказал собеседник НСН.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту.
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