Володина вновь избрали председателем Госдумы
Председателем Госдумы девятого созыва избран Вячеслав Володин. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Кандидатуру спикера выдвинула фракция «Единая Россия».
«В поддержку Вячеслава Володина проголосовало 406 депутатов», - рассказали в Думе.
Отмечается, что кандидатуру председателя поддержал президент Владимир Путин. На встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму, российский лидер указал, что в прошлом созыве палаты Володин выстроил работу по-партнерски.
Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года, он занимал пост спикера в седьмом и восьмом созыве, передает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онищенко призвал поспешить с вакцинацией от гриппа
- Володина вновь избрали председателем Госдумы
- Рост цен до 10%: Почему россияне отказываются от санаторно-курортного отдыха
- «С возрастом риски растут»: Онищенко призвал не переносить болезнь на ногах
- Только серые схемы: На ком скажется запрет на вывоз из РФ миллиона в наличке
- Кравцов: В России появится удостоверение учителя
- «Боль в горле — главный маркер»: Как распознать подвид ковида «Эрис»
- Россиянам назвали самый эффективный способ поиска работы
- США завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке
- «До 700 тысяч человек в неделю»: Онищенко оценил эпидемиологическую ситуацию в России