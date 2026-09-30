Володина вновь избрали председателем Госдумы

«В поддержку Вячеслава Володина проголосовало 406 депутатов», - рассказали в Думе.

Отмечается, что кандидатуру председателя поддержал президент Владимир Путин. На встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму, российский лидер указал, что в прошлом созыве палаты Володин выстроил работу по-партнерски.

Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года, он занимал пост спикера в седьмом и восьмом созыве, передает «Радиоточка НСН».

