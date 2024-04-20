Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области

Грузовик в Белгородской области атаковал украинский FPV-дрон, водитель не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородской областью уничтожено три украинских беспилотника

«Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе», - написал белгородский губернатор.

По его данным, в результате атаки ВСУ водитель не пострадал. При этом серьезные повреждения получила кабина грузовика.

Ранее украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом и погибли два человека, сообщил Вячеслав Гладков.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьВСУБеспилотникиДроны

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