Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области

«Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе», - написал белгородский губернатор.

По его данным, в результате атаки ВСУ водитель не пострадал. При этом серьезные повреждения получила кабина грузовика.

Ранее украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом и погибли два человека, сообщил Вячеслав Гладков.