Расчеты за параллельный импорт не ведутся в наличных, так как это не предусмотрено по законодательству России, так что это касается только «серых» поставок и нелегальных схем. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из России в страны ЕАЭС (Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию), а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства на сумму свыше 1 млн рублей. Указ начал действовать с 29 сентября. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) новый указ президента подтверждает полный запрет на вывоз любой суммы, но расширяет перечень исключений. Эксперты отмечают, что сильнее всего пострадает бизнес, использовавший наличные рубли для расчетов с контрагентами в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане. Так, через эти страны и через страны ЕАЭС традиционно идут расчеты за параллельный импорт, обналичивание и вывод средств под видом трудовых переводов мигрантов. Властопуло раскрыл, что это не касается параллельного импорта.

«Я точно могу сказать, что расчеты идут не таким образом. Ну и термин «параллельный импорт», наверное, не правильно применяется. А если расчеты и идут таким образом, то, я думаю, что это касается исключительно каких-то нелегальных схем, потому что производить взаиморасчеты наличным способом и ввозить товары легально у нас не предусмотрено законодательно. Все платежи должны проходить безналично и в соответствии с валютным и таможенным законодательством Российской Федерации. Поэтому, если и происходили какие-то взаиморасчеты, то это все касается не «параллельного» или какого-то «косвенного» импорта, а «серого» импорта и поставок, которые шли в обход таможни и легальных схем», — объяснил он.