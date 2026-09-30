Только серые схемы: На ком скажется запрет на вывоз из РФ миллиона в наличке
Георгий Властопуло раскрыл НСН, что новая мера, введенная президентом РФ, могла быть вызвана как огромным оттоком вкладов из банков, так и «серым» импортом.
Расчеты за параллельный импорт не ведутся в наличных, так как это не предусмотрено по законодательству России, так что это касается только «серых» поставок и нелегальных схем. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из России в страны ЕАЭС (Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию), а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства на сумму свыше 1 млн рублей. Указ начал действовать с 29 сентября. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) новый указ президента подтверждает полный запрет на вывоз любой суммы, но расширяет перечень исключений. Эксперты отмечают, что сильнее всего пострадает бизнес, использовавший наличные рубли для расчетов с контрагентами в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане. Так, через эти страны и через страны ЕАЭС традиционно идут расчеты за параллельный импорт, обналичивание и вывод средств под видом трудовых переводов мигрантов. Властопуло раскрыл, что это не касается параллельного импорта.
«Я точно могу сказать, что расчеты идут не таким образом. Ну и термин «параллельный импорт», наверное, не правильно применяется. А если расчеты и идут таким образом, то, я думаю, что это касается исключительно каких-то нелегальных схем, потому что производить взаиморасчеты наличным способом и ввозить товары легально у нас не предусмотрено законодательно. Все платежи должны проходить безналично и в соответствии с валютным и таможенным законодательством Российской Федерации. Поэтому, если и происходили какие-то взаиморасчеты, то это все касается не «параллельного» или какого-то «косвенного» импорта, а «серого» импорта и поставок, которые шли в обход таможни и легальных схем», — объяснил он.
При этом Властопуло затруднился сказать однозначно, в связи с чем была введена такая мера, но назвал два варианта.
«Мне не знаем, почему была принята такая мера, связана ли она с «серым» импортом или с тем, что наблюдается огромный отток вкладов из банков РФ последние 4 месяца, и граждане пытаются каким-то образом диверсифицировать риски и выводить эти деньги за рубеж. Предполагаю, что мера может быть связана как с первым, так и со вторым событием», — подытожил он.
Ранее стало известно, что крупные московские дилерские центры снизили цены и ввели крупные скидки на премиальные кроссоверы, которые завозят в Россиию по схеме параллельного импорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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