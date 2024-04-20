В результате атаки БПЛА в Белгородской области погибли два человека
Украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области, из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», — написал губернатор.
Гладков добавил, что, предварительно, из-за нескольких сбросов взрывчатки полностью сгорели жилой дом и сарай. Кроме того, один частный дом был сильно поврежден.
Ранее дрон ВСУ атаковал белгородское село Истобное, пострадавших не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru