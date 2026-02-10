Из «Индекса Кинопоиск Pro» также следует, что в доле зрительского интереса потеряли российские (-15,8%), американские (-6,6%) и японские сериалы (-11,4%). Одновременно с этим фиксируется рост интереса сразу на 54% к проектам из Южной Кореи. Собеседник НСН допустил, что у подобного контента вряд ли появятся российские ремейки.

«Корейский контент, включая K-pop, достаточно планомерно и широко проникал на внешние для Кореи рынки благодаря усилиям корейских властей. У них есть специальная программа, которая содействует этому экспорту. Не знаю, какую магию они применяли, но результат, несомненно, есть. В сегменте видеоконтента это тоже имеет свое отражение в статистике. Этот процесс имеет скорее плавный нарастающий характер, нежели бум турецких сериалов, который внезапно возник пару лет назад. Подобный бум был настолько резким, что сейчас российские производители сериалов пытаются адаптировать турецкие форматы. С корейским контентом так, видимо, не получается. Возможно, он будет продолжать расти сам по себе уже без российских адаптаций. Однако прогнозировать предстоящие тренды довольно сложно. Есть узкие специалисты, которые изучают спрос, его динамику, какие-то тренды выискивают или выстраивают», - сказал он.

Ранее в пресс-службе «Кинопоиска» «Радиоточке НСН» сообщили, что сериал, набравший за неделю 100 баллов «Индекса Кинопоиск Pro», может рассчитывать на аудиторию свыше миллиона зрителей.

