Не стучись в мою дверь: Почему россияне охладели к турецким сериалам
Российские зрители все чаще выбирают для просмотра не турецкие сериалы, а отечественные ремейки, сказал НСН Алексей Бырдин.
Бум на турецкие сериалы в прошлые годы привел к появлению российских адаптаций, однако сериалы из Южной Кореи вряд ли повторят тренд, поскольку интерес к ним растет более плавно, заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Интерес к турецким сериалам у россиян по итогу 2025 года сократился на 25%, пишет РБК со ссылкой сведения «Индекса Кинопоиск Pro». Доля турецких сериалов в общем интересе аудитории сократилась с 6,4% в 2024 году до 5,2% в 2025-м. В пресс-службе «Кинопоиска» показатель назвали самым низким с 2021 года. Бырдин связал тренд с появлением российских адаптаций турецких проектов.
«Могу предположить, что на смену оригинальным турецким сериалам пришли их российские ремейки из серии "Постучись в мою дверь в Москве". Эти проекты уже нельзя отнести к турецкому контенту. Они обыгрывают сюжеты, которые полюбились российским зрителям именно в турецких сериалах. Однако теперь люди смотрят одну и ту же историю, но она уже не турецкая, а российская», - объяснил он.
Из «Индекса Кинопоиск Pro» также следует, что в доле зрительского интереса потеряли российские (-15,8%), американские (-6,6%) и японские сериалы (-11,4%). Одновременно с этим фиксируется рост интереса сразу на 54% к проектам из Южной Кореи. Собеседник НСН допустил, что у подобного контента вряд ли появятся российские ремейки.
«Корейский контент, включая K-pop, достаточно планомерно и широко проникал на внешние для Кореи рынки благодаря усилиям корейских властей. У них есть специальная программа, которая содействует этому экспорту. Не знаю, какую магию они применяли, но результат, несомненно, есть. В сегменте видеоконтента это тоже имеет свое отражение в статистике. Этот процесс имеет скорее плавный нарастающий характер, нежели бум турецких сериалов, который внезапно возник пару лет назад. Подобный бум был настолько резким, что сейчас российские производители сериалов пытаются адаптировать турецкие форматы. С корейским контентом так, видимо, не получается. Возможно, он будет продолжать расти сам по себе уже без российских адаптаций. Однако прогнозировать предстоящие тренды довольно сложно. Есть узкие специалисты, которые изучают спрос, его динамику, какие-то тренды выискивают или выстраивают», - сказал он.
Ранее в пресс-службе «Кинопоиска» «Радиоточке НСН» сообщили, что сериал, набравший за неделю 100 баллов «Индекса Кинопоиск Pro», может рассчитывать на аудиторию свыше миллиона зрителей.
