В Новгородской области скончался первый пациент с коронавирусом

По словам Никитина, у умершего имелись сопутствующие заболевания, которые осложнились коронавирусом. У мужчины случился инсульт.

Губернатор отметил, что причиной смерти, по предварительным данным, стала беспечность. По его словам, источником заражения скончавшегося стал прибывший из другого региона родственник.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Народную артистку Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус.





