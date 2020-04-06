В Новгородской области скончался первый пациент с коронавирусом

Глава Новгородской области Андрей Никитин проинформировал о первом случае смерти пациента на территории региона от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Никитина, у умершего имелись сопутствующие заболевания, которые осложнились коронавирусом. У мужчины случился инсульт.

Губернатор отметил, что причиной смерти, по предварительным данным, стала беспечность. По его словам, источником заражения скончавшегося стал прибывший из другого региона родственник.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Народную артистку Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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