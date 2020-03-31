Подсчитан индекс самоизоляции в российских городах

«Яндекс» оценивает индекс самоизоляции по шкале от ноля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят на улицу и, значит, тем послушнее жителя выполняют карантин.

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Согласно документу, нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, пишет «Свободная пресса».

Режим самоизоляции введен на данный момент более чем в 30 регионах России.

По последним данным, число людей, у которых подтвержден коронавирус, перевалило за 2 тысяч. Большинство случаев инфицирования отмечено в Москве.