Подсчитан индекс самоизоляции в российских городах
Самый высокий режим самоизоляции, по данным индекса компании «Яндекс», среди городов-миллиоников соблюдают жители Нижнего Новгорода (3,7).
В Воронеже, Санкт-Петербурге, Ростове и Перми индекс самоизоляции составляет 3,5, передает RT.
В Москве этот показатель равен 3,4.
«Яндекс» оценивает индекс самоизоляции по шкале от ноля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят на улицу и, значит, тем послушнее жителя выполняют карантин.
Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Согласно документу, нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, пишет «Свободная пресса».
Режим самоизоляции введен на данный момент более чем в 30 регионах России.
По последним данным, число людей, у которых подтвержден коронавирус, перевалило за 2 тысяч. Большинство случаев инфицирования отмечено в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Подсчитан индекс самоизоляции в российских городах
- Адвокат назвала избыточной мераой приостановку заключения и расторжения браков
- Штаб: Больше трети заболевших молодые люди от 18 до 40 лет
- Умер автор пьесы «Покровские ворота» Леонид Зорин
- Восемь человек с коронавирусом скончались за сутки в России