СМИ: 70-летняя Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус
Народная артистка России 70-летняя Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает NEWs.ru.
Отмечается, что артистке был поставлен диагноз «пневмония». Ухудшение состояния здоровья Бабкина почувствовала 1 апреля, отмечают "Дни.ру".
Как пишет издание, сын Бабкиной Данила Заседателев заявил, что пока ему не сообщили о положительном результате на коронавирус, но «ситуация имеет место быть». При этом, по его словам, артистка строго соблюдала режим самоизоляции.
Ранее сегодня стало известно, что Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, где он провёл почти две недели с положительным результатом анализа на коронавирус.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ