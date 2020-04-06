СМИ: 70-летняя Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус

Отмечается, что артистке был поставлен диагноз «пневмония». Ухудшение состояния здоровья Бабкина почувствовала 1 апреля, отмечают "Дни.ру".

Как пишет издание, сын Бабкиной Данила Заседателев заявил, что пока ему не сообщили о положительном результате на коронавирус, но «ситуация имеет место быть». При этом, по его словам, артистка строго соблюдала режим самоизоляции.

Ранее сегодня стало известно, что Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, где он провёл почти две недели с положительным результатом анализа на коронавирус.

