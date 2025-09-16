В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск в РФ до 35 дней

По его словам, в настоящее время «радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса и рабочего времени», и норма в 28 дней «для восстановления трудоспособности человека» устарела.

Новичков указал, что увеличение отпуска необходимо и предпенсионерам, и молодым работникам и людям среднего возраста, сообщает RT.

«Думаю, что в эту сессию этот законопроект внесём. Дальше будем отстаивать его... Уверен, что такая мера социального развития нашими гражданами будет оценена», - заключил парламентарий.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2025 году в отпуск лучше всего уходить в октябре, а хуже всего — в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

