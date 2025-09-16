Цены на импорт вырастут из-за отказа России от доллара и евро

Евгений Коган заявил НСН, что раньше все расчеты проводили в долларах и евро, это не требовало дополнительной конвертации, но теперь выгоднее обходить санкции путем отказа от доллара. 

Отказ России от доллара и евро уменьшает зависимость от санкций, но увеличивает трансакционные издержки до 10%, заявил НСН кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Россия сократила использование доллара и евро до исторического минимума: в импорте их доля сократилась до 14,6%, а в экспорте - до 13,1%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Больше половины "токсичные" валюты все еще занимают в расчетах за поставки товаров из России странам американского континента (51,8%), а чуть больше четверти - в расчетах с Европой (26,1%). Коган назвал плюсы и минусы такого перехода.

«Это уменьшает зависимость от санкций. Когда платежи идут в рублях или юанях, санкции переходят на другой уровень. Но для России переход на валюты, от которых меньше головной боли, это плюс. Минус в том, что увеличиваются трансакционные издержки. Раньше все расчеты проводили в долларах и евро, это не требовало дополнительной конвертации. Сегодня очень часто приходится постоянно менять валюты, это все увеличивает издержки на 2-10%. Это увеличивает стоимость импорта. Поэтому все-таки есть плата за переход на дружественные валюты. Это закладывается в цены, но это не так драматично», - рассказал он.

Россия перешла на бартер в торговле с Китаем, так как Пекин опасается санкций со стороны США, рассказал НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

