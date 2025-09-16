Отказ России от доллара и евро уменьшает зависимость от санкций, но увеличивает трансакционные издержки до 10%, заявил НСН кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Россия сократила использование доллара и евро до исторического минимума: в импорте их доля сократилась до 14,6%, а в экспорте - до 13,1%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Больше половины "токсичные" валюты все еще занимают в расчетах за поставки товаров из России странам американского континента (51,8%), а чуть больше четверти - в расчетах с Европой (26,1%). Коган назвал плюсы и минусы такого перехода.