«В день перед сдачей крови употребление кофе действительно не рекомендуется. Были разные исследования на тему того, каким образом на это может реагировать организм. Поэтому это исследование не ново, и медицинское сообщество его подтверждает. Но, все очень индивидуально. То есть у вас, например, это может отразиться на показателях, а у кого-то кофеин наоборот даст дополнительную норму, и это никак не скажется на донорской крови. А вообще перед донорством нужно исключить любые продукты, которые могут не вписаться в так называемую донорскую диету. Если хотите котлет, то рекомендуем делать их на пару, исключить молочную продукцию, всю жирную пищу, фастфуд, любую жареную пищу, алкогольную продукцию, лекарства, содержащие анальгин, аспирин. И, конечно, надо выспаться и отправиться на пункт переливания в хорошем настроении», - рассказал он.

Ранее руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб заявил НСН, что в России люди зачастую сдают кровь единоразово, из-за чего существует большая проблема с регулярными донорами.

