В Новгородской области подготовили пункты временного размещения из-за паводка

В городе Старая Русса Новгородской области подготовили четыре пункта временного размещения, где могут переждать паводок 1550 человек. Пункты созданы на базе учреждений культуры и образования, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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В зоне подтопления оказались 47 приусадебных участков в 10 населенных пунктах, где проживают более 90 человек, а также 13 участков дорог, 7 мостов. Больше всего, по данным ведомства, пострадал Старорусский район, где 20 жителей деревни не смогли попасть домой из-за подтопления моста. Спасателя доставляли людей на другой берег на лодках.

Количество домов в России, которые уже пострадали от весеннего половодья, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, передает НСН.

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ТЕГИ:ПаводокНовгородская Область

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