В Новгородской области подготовили пункты временного размещения из-за паводка

В зоне подтопления оказались 47 приусадебных участков в 10 населенных пунктах, где проживают более 90 человек, а также 13 участков дорог, 7 мостов. Больше всего, по данным ведомства, пострадал Старорусский район, где 20 жителей деревни не смогли попасть домой из-за подтопления моста. Спасателя доставляли людей на другой берег на лодках.

Количество домов в России, которые уже пострадали от весеннего половодья, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, передает НСН.

